EU-lidstaten sluiten akkoord over nieuw asiel- en migratiebeleid: jarenlange impasse doorbroken

Water uit dam niet langer voldoende om te koelen, kerncentra­le Zaporizja schakelt over op reserve­koel­wa­ter

Het waterpeil in het stuwmeer van de Oekraïense Dnipro-rivier is na de damdoorbraak zover gedaald dat het water niet meer gebruikt kan worden om de kerncentrale van Zaporizja te koelen. Daarom moet nu worden overgeschakeld op de reserves. Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) zei eerder dat er geen acuut gevaar is omdat er genoeg koelwater is voor een aantal maanden.