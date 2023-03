EU-lidstaten keuren verbod goed op nieuwe wagens met verbrandingsmotor vanaf 2035

Oud-president Hollande streng voor opvolger Emmanuel Macron: “Hij heeft de spanningen vergroot”

De voormalige president van Frankrijk, François Hollande (PS), is scherp voor zijn opvolger Emmanuel Macron. Volgens hem heeft Macron de pensioenhervorming niet goed aangepakt en heeft hij de spanningen in het land alleen maar “verergerd”. “Doorgaan alsof er niets is gebeurd zou de ultieme fout zijn”, concludeert Hollande in een interview bij de Franse zender ‘BFMTV’.