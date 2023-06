EU-lidstaten hebben akkoord over een nieuw asiel- en migratiebeleid

Duitsland beboet “Poetins fangirl” vanwege grove uitspraken: “Invasie van Oekraïne was nodig”

De Oekraïense Elena Kolbasnikova, die ook wel “Poetins fangirl” wordt genoemd, is in Duitsland veroordeeld tot een boete van 900 euro na pro-Russische uitspraken. De 48-jarige activiste had in interviews met Duitse media onder meer gezegd dat “Rusland geen agressor is” en dat de invasie van haar vaderland “nodig” was.