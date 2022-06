EU-leiders willen Oekraïne verwelkomen op “historische” top

Spanje stelt eerste cholerabe­smet­ting in meer dan 40 jaar vast

In Spanje is de eerste cholerabesmetting sinds 1979 vastgesteld bij een 17-jarig meisje. De patiënt zou besmet water hebben gedronken tijdens een feestje op een boerderij in de stad Toledo, zo’n 70 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Madrid. De boerderij is momenteel verzegeld. Volgens gezondheidsexperts is er geen reden tot paniek.

22 juni