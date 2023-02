EU-leiders prijzen in Kiev "aanzienlijke inspanningen" van Oekraïne in toetredingsproces

De leiders van de Europese Unie hebben vrijdag op een top met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in Kiev de "aanzienlijke inspanningen" van Oekraïne op weg naar het EU-lidmaatschap geprezen. "Jouw vastberadenheid om vooruitgang te boeken is indrukwekkend, en laat ons niet vergeten dat je dit doet terwijl je strijdt tegen een agressor", verklaarde Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, zonder zich vast te pinnen op een precieze datum voor toetredingsgesprekken.

Oekraïne heeft sinds juni de status van kandidaat-lidstaat. Hoewel het land in oorlog verkeert met Rusland, moet de regering een reeks hervormingen uitvoeren vooraleer het licht op groen kan voor de volgende stap: de start van werkelijke toetredingsonderhandelingen. Kiev wil de vaart erin houden. "Het doel is om de onderhandelingen dit jaar nog te starten", bevestigde Zelensky na afloop van de top.

Corruptie

In juni formuleerde de Commissie zeven concrete stappen, gaande van een hervorming van de selectieprocedure voor rechters van het grondwettelijk hof over de beperking van de "excessieve" invloed van de oligarchen in de politiek en economie tot de versterking van de bestrijding van corruptie, in het bijzonder op het hoogste niveau, en witwaspraktijken.

Niet vastpinnen

Europees Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen en de Europese Raadsvoorzitter Charles Michel spraken vrijdag in Kiev hun bewondering uit voor de vooruitgang die Kiev reeds heeft geboekt, maar ze lieten zich niet vastpinnen op een precieze tijdslijn. In de conclusies van de top verluidt enkel dat "Oekraïne zijn vastberadenheid nog eens heeft onderstreept om de noodzakelijke vereisten te voldoen om de toetredingsonderhandelingen zo snel als mogelijk te starten".

Von der Leyen beklemtoonde op de gezamenlijke persconferentie dat het toetredingsproces "een op verdiensten gebaseerd proces" is, dat niet is gebonden aan strikte deadlines. De Commissie zal in het najaar een uitgebreid rapport over de Oekraïense vooruitgang publiceren. Nadien is het aan de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten om met unanimiteit over de volgende stappen te beslissen.

Werk van lange adem

De toetredingsonderhandelingen zelf zijn een werk van lange adem. Kandidaat-lidstaten moeten niet enkel aan de grote politieke en economische voorwaarden voldoen, maar ook alle Europese wetgeving omzetten in nationale wetgeving. De Oekraïense premier Denis Sjmyhal opperde voor aanvang van de top enkele keren dat zijn land tegen 2025 lid zou kunnen worden, maar dat lijkt volgens diplomatieke bronnen weinig realistisch.

Quote Er kan geen veilig en onafhanke­lijk Europa zijn zonder een veilig en onafhanke­lijk Oekraïne. Oekraïne is de Europese Unie en de Europese Unie is Oekraïne Europese Raadsvoorzitter Charles Michel

Steun

In afwachting verzekerden von der Leyen en Michel Zelensky opnieuw totale Europese steun toe. De Europeanen willen het onbenutte potentieel van het vrijhandelsakkoord met Kiev aanboren en de toegang van Oekraïne tot de Europese eenheidsmarkt verder vergroten. De opschorting van de importtarieven voor de invoer uit Oekraïne blijft ook dit jaar in voege, aldus von der Leyen, die aanstipte dat Oekraïne vorig jaar een kwart van zijn bbp transporteerde via de zogenaamde 'solidarity lanes' die de export vanuit het land mogelijk moeten maken.

Sinds het begin van de Russische invasie hebben de EU en de lidstaten ook al bijna 50 miljard euro in militaire, humanitaire, budgettaire en economische steun verleend. "We zullen aan je zijde staan om een modern, welvarend Oekraïne herop te bouwen dat stevig is verankerd in ons gemeenschappelijk Europees pad", zo garandeerde Michel. "Er kan geen veilig en onafhankelijk Europa zijn zonder een veilig en onafhankelijk Oekraïne. Oekraïne is de Europese Unie en de Europese Unie is Oekraïne".

Luchtalarm

Dat Oekraïne in oorlog is, werd nog even onderstreept toen vrijdagochtend voor aanvang van de top het luchtalarm in Kiev weerklonk. Maar volgens von der Leyen toonde het nogmaals aan dat het Kremlin een "grote strategische mislukking" aan het lijden is. "Het loutere feit dat we hier zijn, tijdens de oorlog, en bouwen aan de toekomst van Oekraïne in de Europese Unie, dat zegt meer dan duizend woorden".

Tiende sanctiepakket

Michel, von der Leyen en Zelensky overlegden ook over het tiende pakket sancties tegen Rusland. Dat wordt momenteel voorbereid en zou tegen de eerste verjaardag van de invasie op 24 februari rond moeten zijn, zo gaf Von der Leyen donderdag al mee. Het pakket zal volgens de Commissievoorzitter "een volume van zo'n 10 miljard euro" hebben en opnieuw focussen op technologie die Rusland niet langer mag kunnen aanwenden voor zijn "oorlogsmachine". Zo wordt er gekeken naar onderdelen voor drones.

Zelensky beklemtoonde dat Oekraïne er alle belang bij heeft dat Rusland zijn defensieproductie niet opnieuw kan opkrikken. Niettemin stelt Kiev vast dat de sancties omzeild worden. "Eerlijk gezegd ben ik soms echt beledigd door de daden van de landen die onze partners zijn, maar financieel partners van Rusland zijn in deze oorlog. Het is heel belangrijk om deze landen een heel duidelijke boodschap te geven op het niveau van de EU en de VS. Het is zo belangrijk om het herstel van deze productie te stoppen", zei de president.

