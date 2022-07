EU legt nog eens half miljard bij voor wapens Oekraïne

Van de dansschool naar de oorlog: Anke (28) gaat in Oekraïne half jaar lang hulp bieden

Anke Bert is naar de oorlog vertrokken. De 28-jarige Ninoofse is de eerste Vlaamse Rode Kruis-medewerker die in Oekraïne hulp gaat bieden. Ze had de dansschool kunnen overnemen waar ze les gaf, maar Anke kiest voor een missie in conflictgebied. “Angst? Ik probeer niet te veel na te denken en me te focussen op de job.”

