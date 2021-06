EU-landen willen opnieuw Amerikaanse reizigers toelaten

Coronacer­ti­fi­caat dat ons toelaat te reizen in Europa vanaf vandaag beschik­baar: zo werkt het en hier kan je het verkrijgen

11:39 Vanaf 1 juli zal reizen binnen de Europese Unie vlotter kunnen dankzij het persoonlijke coronacertificaat. Het geeft aan of iemand gevaccineerd is, corona al heeft doorgemaakt of een negatieve test heeft afgelegd. Die gegevens worden gebundeld via een QR-code in de CovidSafeBE-app die vanaf vandaag beschikbaar is.