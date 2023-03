EU-landen stemmen in met nieuwe afspraken over Noord-Ierland

Onderzoeks­jour­na­list grapt op sociale media met neppe arrestatie­beel­den van Trump

De politie in New York zet zich schrap vanwege de mogelijke arrestatie van oud-president Donald Trump. Die zei te verwachten dat hij vandaag gearresteerd wordt en riep zijn aanhangers daarom op te protesteren. Een onderzoeksjournalist verspreidde intussen enkele nepbeelden op sociale media van hoe de arrestatie van Trump er zou kunnen uitzien. Of hoe een fictieve aanhouding van een ex-president voor heel wat vertier kan zorgen.