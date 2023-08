“EU-landen kochten dit jaar al voor 5,3 miljard euro Russisch vloeibaar aardgas”

KIJK. Austra­lisch gezin kijkt vol ongeloof toe hoe massieve slang over hun dak kruipt

Op TikTok gaat een video viraal waarin een familie uit Queensland in Australië verbaasd toekijkt hoe een grote python over hun dak een boom in glijdt. Het dier zou zo’n 5 meter in lengte zijn geweest. Een stevig exemplaar dus.