EU-landen keuren actieplan voor opgepikte bootvluchtelingen goed

Bodycam­beel­den tonen hoe politie jongen (9) redt uit vijver nadat hij door het ijs zakt

De politie uit de Amerikaanse staat Illinois heeft een kind uit een vijver gered nadat hij door het ijs was gezakt. De 9-jarige jongen wou zijn bal pakken, die op het ijs was terechtgekomen, maar dat liep niet goed af. Met touwen trokken de agenten hem uit het water. Ze redden ook een vrouw, die achter het kind was gesprongen om hem te redden. Na wat onderzoeken in het ziekenhuis mocht de jongen weer naar huis.

25 november