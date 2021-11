EU-landen houden spoedvergadering in Calais over migratiekwestie: “Samenwerking in de strijd tegen mensensmokkelaars”

MigratieIn de Noord-Franse havenstad Calais is zondag een Europees overleg begonnen. De EU-landen zullen het hebben over de manier waarop voorkomen kan worden dat nog meer mensen het leven laten wanneer ze illegaal het Kanaal proberen over te steken om Groot-Brittannië te bereiken. De vergadering werd gepland nadat woensdag 27 mensen bij zo’n overtocht verdronken .

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin nam het initiatief voor het spoedoverleg. Hij nodigde zijn ambtgenoten uit België, Duitsland en Nederland uit, samen met Europees commissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson en vertegenwoordigers van het Europese grensbewakingsagentschap Frontex en politiedienst Europol. Ons land wordt vertegenwoordigd door minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V).

De Britse minister Priti Patel was eerst uitgenodigd, maar haar uitnodiging werd ingetrokken nadat premier Boris Johnson er in een brief aan de Franse president Emmanuel Macron voor had gepleit dat Frankrijk alle migranten zou terugnemen die illegaal het Britse eiland weten te bereiken. Vooral het feit dat de brief openbaar werd gemaakt nog voor hij bij Macron was aangekomen, stootte de Fransen tegen de borst.

Strijd tegen mensensmokkelaars

Concreet hoopt de Franse regering in Calais afspraken te maken over “een operationele samenwerking in de strijd tegen mensensmokkelaars, want het zijn deze internationale netwerken die in verschillende Europese landen actief zijn”, luidt het in de omgeving van minister Darmanin. De Kanaalroute ontstond in 2018 toen de haven van Calais en de Eurotunnel op slot gingen voor migranten. Tot dan wisten die laatsten het Kanaal over te geraken door zich in voertuigen te verstoppen.

In een open brief in de krant The Sun zegt de Britse minister Patel dat ze het betreurt niet aan de vergadering te kunnen deelnemen. In een verklaring voegde ze eraan toe dat ze de komende week zelf gesprekken zal voeren met haar Europese collega’s, “omdat er zich tijdens de komende wintermaanden nog grotere drama’s kunnen voordoen in het ijskoude water als we niet meer samenwerken”. Zondag belde ze al met de Nederlandse staatssecretaris Ankie Broekers.

Paus Franciscus betuigt medeleven

Wie zondag ook zijn bezorgdheid uitdrukte, was paus Franciscus. Tijdens zijn wekelijkse gebed op het Sint-Pietersplein zei hij “pijn” te voelen “voor zij die gestorven zijn in het Kanaal, voor zij die vastzitten aan de grens met Wit-Rusland, onder wie veel kinderen, voor zij die verdrinken in de Middellandse Zee”. “Ik hernieuw mijn oproep aan iedereen die een bijdrage kan leveren aan een oplossing voor deze problemen, in het bijzonder de burgerlijke en militaire overheden, opdat uiteindelijk het wederzijds begrip en de dialoog de bovenhand krijgen op elke vorm van instrumentalisering”, klonk het.

