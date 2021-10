EU-landen gaven vorig jaar 2,2 miljoen verblijfsvergunningen af

Dit zijn de echte cijfers van de ‘Wir schaffen das’-episode en de recente immigratie

11 maart Aan de rand van Europa staan opnieuw vele duizenden migranten te drummen. De Turkse president Erdogan duwt hen bijna letterlijk de grens over. Bij een gelijkaardige crisis in 2015 zette Duits bondskanselier Merkel de deur voor hen wijd open. Gevolg: in twee jaar tijd stroomden toen 2,5 miljoen asielzoekers Europa binnen. Hun komst was een punt van felle politieke en maatschappelijke discussie. Dat dreigt het nu weer te worden. Om te weten waarover we discussiëren: dit zijn de echte cijfers van de 'Wir schaffen das'-episode en de recente immigratie.