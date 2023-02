EU-landen bereiken akkoord over tiende sanctiepakket Rusland

Wetenschap­pers in Siberië ontleden beer van 3.500 jaar oud

Een team van wetenschappers in Siberië is begonnen aan de autopsie van een bruine beer die bijna 3.500 jaar lang perfect bewaard is gebleven in de bevroren wildernis van het ijskoude Oost-Siberië. Het dier werd in 2020 ontdekt door rendierhoeders op een verlaten eiland in het Russische noordpoolgebied.