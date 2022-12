EU-landen bereiken akkoord over prijsplafond voor gas

De Europese ministers van Energie hebben maandag een politiek akkoord gevonden over de invoering van een marktcorrectiemechanisme voor de groothandel in gas. De deal volgt na maandenlang overleg over de noodmaatregel.

Afgesproken werd om een prijsplafond in te voeren op 180 euro per megawattuur. Van de 27 lidstaten heeft enkel Hongarije tegen gestemd. Nederland en Oostenrijk hebben zich onthouden. Duitsland, dat altijd een koele minnaar van het mechanisme was, is dus voor.

Het zogeheten marktcorrectiemechanisme, dat in gang schiet als de gasprijs een aantal dagen piekt, gaat heel wat sneller in werking treden dan de behoedzame Europese Commissie had voorgesteld. De commissie wilde de lat, voor de toonaangevende Amsterdamse gasmarkt TTF, leggen bij 275 euro per megawattuur. Maar dat was voor veel landen onverteerbaar. Het plafond zou op die manier zelfs met de prijsrecords van afgelopen zomer niet zijn gehaald.

180 euro per megawattuur

Het plafond komt nu op 180 euro per megawattuur, hebben de energieministers van de EU-landen afgesproken. Het moet vanaf 15 februari in stelling komen als de gasprijs drie dagen of langer boven de limiet uitkomt, zeggen EU-bronnen.

Sommige EU-landen pleitten al sinds het uitbreken van de energiecrisis vruchteloos voor een maximumprijs voor het dure aardgas. Zo’n limiet zou burgers en bedrijven moeten beschermen tegen zulke hoge pieken dat ze de rekening niet meer kunnen betalen. Ze vonden op den duur genoeg steun om de plannen door te zetten, maar het kostte tijd om de sceptische Europese Commissie mee te krijgen. Vervolgens aarzelden de voorvechters lang om de tegenstanders, en dan vooral Duitsland, hun wil op te leggen.

Weg vrij voor andere maatregelen

Nu het prijsplafond er toch komt, is de weg ook vrij voor andere maatregelen tegen de energiecrisis. De voorvechters van een maximumprijs hielden die tegen zolang ze hun zin niet kregen. Het gezamenlijk inkopen van gas en het sneller verstrekken van vergunningen voor hernieuwbare energie, waarover de EU-landen het eigenlijk al eens waren, bleven daardoor liggen.

Wekenlang overleg

De deal volgt na maandenlang overleg over de noodmaatregel, waarbij de beslissing verschillende keren vooruit werd geschoven. Sceptische lidstaten als Nederland en Duitsland vreesden dat gasleveranciers Europa links zouden laten liggen indien het plafond te laag ligt. Voorstanders als België, Italië, Griekenland en Polen vreesden dan weer dat het mechanisme een maat voor niets zou worden indien het plafond te hoog ligt.

“Doel bereikt”

Belgisch minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen), die al lang voorstander is van een prijsplafond, reageerde op Twitter op het akkoord. “Vanaf het begin was er een gemeenschappelijk doel: prijzen onder controle houden & leveringszekerheid veiligstellen”, klinkt het. “Vandaag hebben we dit doel bereikt.”

