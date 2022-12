EU-landen akkoord over prijsplafond voor gas

Dode bij rellen in gevangenis bij Teheran

Bij rellen in een Iraanse gevangenis bij Teheran is zaterdag een gevangene omgekomen en zijn 17 anderen gewond geraakt. Dat meldt een mensenrechtengroepering zondag. De rellen in de gevangenis van Karaj, ongeveer 30 kilometer van de Iraanse hoofdstad, zijn de jongste in een rij van opstanden in Iraanse gevangenissen.

