EU lanceert sancties tegen Wit-Russische president Loekasjenko

‘Schrappen’ slavernij, legale wiet en een hoger minimum­loon: hiervoor gingen de Amerikanen óók naar de stembus

10:29 Terwijl buiten de Verenigde Staten alle ogen zijn gericht op de strijd om het Witte Huis, stonden op lokaal niveau voor de Amerikanen ook andere zaken op de agenda. Zo stemden kiezers in Mississippi voor een nieuwe vlag en haalde een verbod op een late abortus het niet in Colorado. Op het Caribische eiland Puerto Rico mochten kiezers laten weten of hun eiland een nieuwe staat van de VS zou moeten worden.