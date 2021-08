EU geeft vervuilende bedrijven 7,3 miljard euro korting

3M stootte jarenlang veel meer broeikas­gas­sen uit dan gedacht: “Ik ben met verstom­ming geslagen door gevolgen van rapporte­ring”

13 juli Het chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht stootte jarenlang een pak meer broeikasgassen uit dan gedacht. Dat heeft minister van Leefmilieu Zakia Khattabi (Ecolo) bevestigd in de Kamer. Omdat de emissies in 2017 uiteindelijk naar boven werden herzien, kan er in het komende decennium bovendien meer vervuild worden. De Europese emissiereductiedoelstellingen worden immers berekend op basis van de uitstoot in de periode daarvoor. “Het zal u niet verwonderen dat ik met verstomming geslagen ben door de gevolgen van zulke rapportering”, aldus Khattabi.