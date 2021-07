EU en VS roepen Cubaans regime op naar volk te luisteren

Xanne kreeg zware operatie in Londen die een einde moet maken aan haar spontane lachbuien

11 juli Xanne van Ham (13) uit het Nederlandse Terneuzen weet niet anders dan dat ze lachbuien heeft. Op gepaste, maar soms ook op ongepaste momenten. Ze kan er niets aan doen. Ze worden veroorzaakt door een hamartoom in haar hersenen. Door een revolutionaire behandeling die ze onlangs in Londen kreeg, moet het spontaan lachen over een half jaar verleden tijd zijn. “Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt.”