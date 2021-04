EU en VK overleggen donderdag over controles grens Noord-Ierland

Britse universi­teit draagt professo­ren op om geen spelfouten meer te corrigeren want dat is “elitair”

13:29 Het verbeteren van onjuiste spelling, interpunctie en grammatica zou als “elitair” kunnen worden beschouwd, zo stipuleert de universiteit van Hull in Noord-Engeland. Aan docenten wordt gevraagd om voortaan spelfouten en grammaticale blunders over het hoofd te zien als onderdeel van een ‘inclusief beoordelingsbeleid’ dat erop gericht is om de leerplannen te ‘dekoloniseren’. Dat meldt The Telegraph.