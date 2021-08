EU en twintig landen uiten “diepe bezorgdheid” over lot van Afghaanse meisjes en vrouwen

De bezorgdheid is wereldwijd erg groot nu de radicaalislamitische taliban de macht na ruim twintig jaar opnieuw hebben overgenomen in Afghanistan. De ultraconservatieve groepering heeft geen al te beste reputatie op vlak van vrouwenrechten: onder hun bewind in de jaren 90 konden meisjes in Afghanistan bijvoorbeeld niet naar school en konden vrouwen niet buitenshuis werken. Dat de leiders van de taliban gisteren tijdens een persconferentie beloofden dat ze de vrouwenrechten zullen respecteren “binnen het kader van de sharia” (de islamitische wet, red.), stelt de internationale gemeenschap niet gerust.

Recht op onderwijs, werk en bewegingsvrijheid

“We zijn diep bezorgd over Afghaanse vrouwen en meisjes en hun recht op onderwijs, werk en bewegingsvrijheid. We roepen zij die een machtspositie in Afghanistan bekleden op om hun bescherming te garanderen”, zeggen een twintigtal landen in een gezamenlijk persbericht. Naast de EU, de VS en het Verenigd Koninkrijk gaat het om Albanië, Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, Chili, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, Noord-Macedonië, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Paraguay, Senegal en Zwitserland.