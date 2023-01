EU en NAVO willen nauwer samenwerken: nieuwe sancties tegen bondgenoten van Rusland

Proces over aanslag in New York waarbij ook Vlaamse An­ne-Lau­re (31) omkwam, gaat van start

In New York start vandaag het proces over de Halloween-aanslag in Manhattan. Daarbij kwamen in 2017 acht mensen om het leven, onder wie ook de Belgische Anne-Laure Decadt (31) uit Oostnieuwkerke. De dader Sayfullo Saipov riskeert de doodstraf.

9 januari