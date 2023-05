EU dringt aan om maatregelen te nemen tegen landen die Rusland helpen sancties te omzeilen

“We zien de laatste tijd een toename van hoogst ongebruikelijke handelsstromen door de Europese Unie en bepaalde derde landen. Vervolgens komen die goederen in Rusland terecht”, stelt Von der Leyen. “Als we zien dat goederen van de EU naar derde landen gaan om dan in Rusland terecht te komen, kunnen we de lidstaten voorstellen om die goederen te bestraffen.” Ze spreekt niet uit over welke derde landen ze het heeft, maar de EU maakt zich al een tijd zorgen over bepaalde goederenstromen door China en Iran.