EU dreigt met "gevolgen" voor Servië en Kosovo als geweld aanhoudt

De Europese Unie dreigt met strafmaatregelen tegen Servië en Kosovo wegens de recente uitbraak van geweld in het noorden van Kosovo. “Als ze er niet in slagen de spanningen te de-escaleren, zal dat negatieve gevolgen hebben”, heeft de EU zaterdag gezegd in een persbericht.

In het persbericht, verspreid door de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, Josep Borrell, wordt niet verduidelijkt welke “resolute maatregelen” de EU in gedachten heeft. Mogelijk zou er geknipt worden in de financiële steun die de landen krijgen als kandidaat-EU-lidstaten, of kan de samenwerking worden beperkt.

“Het geweld had vermeden kunnen worden en moet in de toekomst vermeden worden”, zo staat nog in het bericht. De EU roept Servië en Kosovo onder meer op om de “verdelende retoriek” stop te zetten.

In het noorden van Kosovo kwam het maandag tot zware rellen tussen Servische demonstranten en de internationale KFOR-vredesmacht. Dertig soldaten raakten gewond. Servië maakte melding van tientallen gewonden onder de betogers, die het vertrek van Albanese burgemeesters eisen.

Borrell had enkele dagen geleden al opgeroepen tot een onmiddellijke de-escalatie, nadat hij gebeld had met de Kosovaarse premier Albin Kurti en de Servische president Aleksandar Vucic.

Kosovo was vroeger een provincie van Servië, maar riep in 2008 zijn onafhankelijkheid uit. Servië heeft die onafhankelijkheid nooit erkend. In Kosovo wonen zowat 120.000 Serviërs, terwijl de overige 1,8 miljoen voornamelijk Albanezen zijn.