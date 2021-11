EU draagt 1 miljard euro bij aan bescherming bossen

Premier De Croo in Glasgow: “41 doden bij overstro­min­gen in juli waren eerste Belgische klimaat­slacht­of­fers”

Premier Alexander De Croo (Open Vld) heeft tijdens de klimaatconferentie in Glasgow (COP26) de andere aanwezigen aangespoord tot (meer) actie: “Ofwel overwinnen we de klimaatcrisis samen, ofwel overwinnen we ze helemaal niet”, zei hij tijdens zijn toespraak. De Croo had het ook over de 41 dodelijke slachtoffers van de overstromingen in juli en noemde hen “de eerste slachtoffers van de klimaatverandering in mijn land”.

