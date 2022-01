EU-commissaris: “500 miljard euro nodig voor kerncentrales”

Hoe ziet de kerncentra­le van de toekomst eruit, en waarom bouwen wij ze dan niet?

Het kernkabinet is het eens geraakt over het dossier van de energiebevoorrading. Er is sprake van een “versterkt” plan A, maar ook van investeringen in onderzoek naar kernenergie van de toekomst. De Franse president Macron kondigde vorige maand al de constructie van nieuwe EPR-reactoren aan. In 2035 zouden die moeten draaien. Met wat voor technologie? En is het eventueel een oplossing voor ons probleem?

