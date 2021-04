EU: "China en Rusland zaaien agressief twijfel over onze vaccins”

27 kinderen in kampen in Noord­oost-Sy­rië komen in aanmerking voor DNA-test om eventuele Belgische afstamming op te sporen

27 april In de Koerdische kampen in het noordoosten van Syrië bevinden zich 27 kinderen die in aanmerking zouden komen om een DNA-test af te leggen, om zo de biologische afstamming van die kinderen vast te leggen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) deze namiddag gezegd in de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen.