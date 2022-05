EU-buitenlandchef Josep Borrell: “Oorlog is op een keerpunt”

De EU-landen sturen Oekraïne steeds zwaardere wapens en munitie nu de Russische invasie is uitgelopen op een “uitputtingsoorlog” in vooral het oosten van het land. Borrell denkt “dat deze steun een verschil maakt op het slagveld. En ik moet zeggen dat deze steun cruciaal is want de oorlog is op een keerpunt.” Als de berichten kloppen dat het Russische leger 15 procent van zijn manschappen heeft verloren, dan is dat “een wereldrecord voor een leger dat een land binnenvalt”.