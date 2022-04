EU blokkeert al bijna 30 miljard aan Russische jachten, helikopters, vastgoed en kunst

LIVE. Dodenaan­tal loopt op na aanval op station in Oost-Oekraïense Kramatorsk - Ruim 4,38 miljoen mensen uit Oekraïne gevlucht

Bij een aanval op een station in Kramatorsk zijn al zeker 39 dodelijke slachtoffers gevallen. Dat meldt het Franse nieuwsagentschap AFP. Het aantal zou nog kunnen oplopen. Volgens ‘The Guardian’ zouden er ook een honderdtal gewonden gevallen zijn. Meer dan 4,38 miljoen mensen zijn uit Oekraïne weggevlucht sinds de start van de oorlog, zo blijkt uit cijfers van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN (UNHCR). Gisteren zijn de EU-ambassadeurs overeengekomen Rusland voor de oorlog in Oekraïne te straffen door onder meer vanaf half augustus geen Russische kolen meer te importeren. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.

15:25