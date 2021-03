EU beticht Verenigd Koninkrijk van blokkeren export coronavaccin

Student (20) overleeft ontgroe­ning op Amerikaan­se unief niet

9 maart Een 20-jarige student is overleden na een ontgroening aan een Amerikaanse universiteit. Stone Foltz, tweedejaarsstudent aan de Bowling Green State University in Ohio, is vrijdagochtend vroeg in ‘zorgwekkende toestand’ naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De twintiger moet “aanzienlijke hoeveelheden alcohol” hebben gedronken toen hij deelnam aan een doopritueel van Pi Kappa Alpha, verklaarde de advocaat van de familie aan de krant Columbus Dispatch.