EU beticht Verenigd Koninkrijk van blokkeren export coronavaccin, Londen reageert woedend

Het Verenigd Koninkrijk houdt de export van coronavaccins of bestanddelen daarvan tegen. Net als de Verenigde Staten. Dat heeft EU-president Charles Michel gisteren laten verstaan toen hij de EU verdedigde tegen de kritiek. Michel is naar eigen zeggen "geschokt als ik de EU beschuldigd hoor worden van vaccinnationalisme".

Michels verdediging van de EU viel bijzonder verkeerd in Londen. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab is woedend en eist een rechtzetting. Ook riep hij de Europese vertegenwoordiging in het VK op het matje: een vertegenwoordiger van de Europese Unie is gisteravond nog op het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken in Londen ontboden. Dat heeft het persbureau PA uit Britse regeringskringen vernomen.

Verwijten

De Britse regering houdt vol dat zij de uitvoer van geen enkel coronavaccin heeft gedwarsboomd. “De Britse regering heeft niet één keer de uitvoer van eender welk Covid-19-vaccin geblokkeerd”, verklaarde een woordvoerder van Downing Street gisteravond. Alle verwijzingen naar een Brits exportverbod of andere beperkingen op vaccins zijn volgens Londen totaal uit de lucht gegrepen. Die boodschap heeft minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab ook overgemaakt in een brief aan Michel, klonk het.

Het VK en de EU, nog midden in de afhandeling van een stroeve brexitscheiding, maken elkaar al langer verwijten over de omgang met vaccins. De EU krijgt ook veel kritiek omdat de Britten haar met inenten te vlug af is.

Volledig scherm De Britse minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab. © REUTERS

Mechanisme om export vaccins te controleren

Michel had eerder op de dag in een nieuwsbrief meegedeeld dat hij “geschokt” was over de aantijgingen van vaccinnationalisme die Europa moet slikken na de invoering van een mechanisme om de export van vaccins te controleren. In het kader van dat mechanisme heeft Italië vorige week voor het eerst de uitvoer van vaccins van AstraZeneca naar Australië tegengehouden. Dat stuitte op kritiek uit Londen.

Het mechanisme is enkel ingevoerd om te verhinderen dat producenten vaccins uitvoeren naar rijke landen, terwijl ze aan Europa niet leveren wat was beloofd, legde Michel uit. De EU is volgens Michel nooit gestopt met exporteren. Daarbij stipte hij aan dat de meeste vaccins voor de succesvolle campagne in Israël vanuit België zijn verzonden.

Michel verweerde zich fel tegen de beschuldiging dat de Europese Unie coronavaccins voor zichzelf wil houden. De Belgische oud-premier zette het Europese beleid af tegen dat van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië en stelde dat zij “een totaalverbod ingevoerd hebben op de export van vaccins of bestanddelen van vaccins die op hun grondgebied worden geproduceerd.”

AstraZeneca

Mogelijk doelt Michel op het getouwtrek over de vaccins van AstraZeneca. De Brits-Zweedse vaccinfabrikant levert de EU veel minder dan afgesproken. Daarop eiste Brussel dat AstraZeneca ook zijn Britse fabrieken voor de EU zou laten draaien. Maar dat weigerde het bedrijf, omdat die vaccins voor de Britten zouden zijn gereserveerd.

In een latere reactie op Twitter suggereerde Michel gisteravond nog dat de export ook onrechtstreeks belemmerd kan worden. “Tevreden indien de Britse reactie tot meer transparantie en verhoogde export naar de EU en derde landen leidt”, klonk het toen. “Er zijn verscheidene manieren om verboden of beperkingen op vaccins/medicijnen op te leggen. Niemand is veilig tot iedereen veilig is.”

