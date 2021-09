EU beschuldigt Rusland van cyberaanvallen in meerdere lidstaten: “Stop onmiddellijk met deze kwaadaardige activiteiten”

De Duitse regering heeft de regering de voorbije weken en maanden herhaaldelijk gewaarschuwd voor hackers die in opdracht van de Russische inlichtingendiensten zouden proberen om de parlementsverkiezingen van zondag 26 september te beïnvloeden. De hackers zouden onder meer via phishingmails proberen in te breken in de persoonlijke e-mailaccounts van parlementsleden.

‘Krachtigste afkeuring’

De cyberactiviteiten viseren “tal van parlementsleden, regeringsfunctionarissen, politici en leden van de pers en de civiele samenleving in de EU door binnen te dringen in computersystemen en persoonlijke accounts en data te stelen”, luidt het in de mededeling van Borrell. “De EU en de lidstaten spreken hun krachtige afkeuring uit” en “sporen de Russische federatie aan om de normen van verantwoordelijk staatsgedrag in cyberspace in acht te nemen”. De EU zal “verdere stappen in overweging nemen”, zo besluit de mededeling.