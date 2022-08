"EU bereid om visa-akkoord met Rusland op te schorten”

Westhoek Oekraïner Andre ooit als tolk in de Westhoek, nu gevangen in Kiev: “Die raket sloeg enkele meters van ons apparte­ments­ge­bouw in. Dat geluid vergeet ik nooit…”

Als twintiger kwam Oekraïner Andre verschillende zomers naar de Westhoek als tolk voor de vzw SOS Tsjernobylkinderen. Een organisatie die Oekraïnse kinderen naar België op vakantie liet komen. Nu slaapt Andre (45) met zijn vrouw Ksenia (44) en hun zoon Mykola (10) - die een mentale beperking heeft - in een schuilkelder. Hun appartement in Kiev is onbewoonbaar door de bombardementen. “Mykola begrijpt dat er iets veranderd is en huilt elke dag. Hij wil naar huis of in ieder geval in zijn eigen bed slapen en niet op de vloer van een schuilkelder.”

7 maart