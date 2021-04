EU belooft Oekraïne steun in strijd tegen pro-Russische rebellen

Engelse parken geplaagd door dronken tieners, politie roept ouders op: “We hebben jullie hulp nodig”

2 april Jongeren die hun vrijheid terugeisen, staan in Engeland niet in de schijnwerpers, maar wel jongelui die te diep in het glas hebben gekeken. De politie had er de voorbije week de handen vol met beschonken tieners naar huis te brengen en richtte zich tot de ouders. “We hebben uw hulp nodig.”