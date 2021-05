Etna en Stromboli zijn opnieuw uitgebarsten

Kort na de middag werd een grote wolk van as boven het vulkaaneiland Stromboli waargenomen, zo deelde het nationale instituut voor geofysica en vulkanologie (INGV) mee. As en lava vloeiden tot aan de kust van het mini-eiland ten noorden van Sicilië.

In de vroege uren was de Etna in het oosten van Sicilië uitgebarsten. Lava spoot uit de krater op de zuidoostelijke kant van de ruim 3.300 meter hoge berg, zo was op video-opnames van INGV te zien. De lavastromen kwamen op 2.800 meter hoogte tot stilstand. De Etna is sinds midden februari zeer actief.