Ethische hacker die Twitteraccount Trump kraakte verhoord door Nederlandse politie

Botten vermiste man gevonden in Berlijn, mogelijk kannibalis­me

9:03 Een vermiste Duitse man van wie stoffelijke resten in Berlijn zijn gevonden, is mogelijk het slachtoffer geworden van kannibalisme. Dat zei een woordvoerder van de Berlijnse officier van justitie, zonder verdere details te geven. Een 41-jarige verdachte is in hechtenis genomen op verdenking van "seksuele moord".