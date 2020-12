Ethiopische vluchtelinge, boegbeeld van integratie, vermoord aangetroffen op boerderij in Italië

Op een boerderij in Noord-Italië is het levenloze lichaam van een Ethiopische vluchtelinge gevonden. Het gaat om de 42-jarige Agitu Gudeta, die voor progressieve Italianen een boegbeeld van integratie was. De vrouw is door geweld om het leven gekomen. De politie neemt de zaak hoog op en is een moordonderzoek begonnen.

Agitu Gudeta vluchtte in 2010 uit Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië, omdat ze met de dood werd bedreigd door grote multinationals en de regering haar vanwege haar activisme wilde vervolgen, melden Italiaanse media. De vrouw kwam in Trente terecht, een bergachtig plaatsje in het noorden van het land. “Toen ik in Trente aankwam, had ik tweehonderd euro op zak, meer niet”, vertelde ze in 2017 tegen een lokale krant. “Ik vond een baantje in een bar om mezelf te onderhouden, maar ondertussen begon ik na te denken over de geitenhouderij.”

Bekendste herderin

In haar geboorteland had Gudeta samen met nomadische herders aan een aantal landbouwprojecten gewerkt, waar ze leerde hoe ze geiten moest houden. “Ik dacht dat het met al deze weilanden niet moeilijk zou zijn om goede melk te maken”, zo sprak ze haar verwachting over haar nieuwe leven in Italië uit. Ze kreeg gelijk. In korte tijd groeide Gudeta uit tot een bekende en geliefde inwoonster van de stad.

Een lokale krant riep haar in een reportage uit tot de ‘bekendste herderin van Trentino’ en tot ‘de koningin der blije geiten’. Die bijnamen verwierf ze onder meer door een zeldzame geitensoort (Piebald Mochena) te redden die met uitsterven werd bedreigd. Kort daarna opende ze een speciaalzaak voor zuivelproducten die in mum van tijd de regionale markt domineerde.

Racisme

Haar tomeloze inzet en passie voor de geiten werd niet door iedereen in dank afgenomen. Volgens enkele Italiaanse media werd Gudeta de afgelopen maanden bedreigd door racistische buren. “Wegwezen lelijke neger, je hoort hier niet. Dit is niet jouw plek”, kreeg ze onder meer te horen. Ze werd naar eigen zeggen ook geïntimideerd en later ook aangerand. Een man viel haar van achteren aan op het moment dat ze een melkmachine aan het schoonmaken was.

“Ik vermoord je, je bent een slechte neger”, riep de man, die hiervoor in januari werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden. Er zijn nog geen aanwijzingen dat deze persoon met de dood van de vluchtelinge te maken heeft. Evenmin is duidelijk of het misdrijf überhaupt racistische motieven kent.

Moordwapen

Gudeta zou op nieuwjaarsdag haar 43e verjaardag vieren. “We moeten niet stoppen. Met dromen bouwen we aan onze toekomst”, zei ze afgelopen zomer nog tijdens een zakelijk congres. Door geweld is aan haar droom nu een einde gekomen.

De Italiaanse politie gaat de komende dagen in gesprek met getuigen om de laatste uren van de vluchtelinge te reconstrueren. In de buurt van het lichaam zou volgens enkele media een hamer zijn gevonden. De politie onderzoekt of dit het moordwapen is.