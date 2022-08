Ethiopische luchtvaartmaatschappij schorst slapende piloten

Extreem casual luchthaven­mo­de is een trend: “De vertrekhal­len zien er tegenwoor­dig uit zoals kleedka­mers”

Wie onlangs een vliegtuig heeft genomen, merkte het waarschijnlijk op — of deed er zelf aan mee. Trainingspakken, slippers, onesies: het kan tegenwoordig allemaal in de luchthaven, nu tripjes naar verre oorden niets bijzonders meer zijn. Comfort boven alles, vraag maar aan influencer Sarah Puttemans of topmodel Bella Hadid. Love it? Or hate it?

18 augustus