Ethiopisch premier geeft Tigray 72 uur om zich over te geven: “Grijp de laatste kans"

De Ethiopische regering kondigde gisteren aan dat ze de controle had overgenomen over de op één na grootste stad in Tigray, Adigrat. De troepen van premier Ahmed zetten daarop koers naar Mekele, de hoofdstad van de regio, waar de rebellen zich schuilhouden.

Ahmed geeft het Tigray People's Liberation Front, de regionale regeringspartij, nog 72 uur om zich over te geven, laat hij vandaag weten in een communiqué. "Het conflict gaat zijn laatste fase in", klinkt het daarin. "De route naar de vernietiging komt ten einde en we vragen u zich over te geven in de komende 72 uur. Grijp die laatste kans"