Ethiopiërs vluchten voor geweld naar Soedan, ook deserterende soldaten

Al-Sir Khaled Mahmoud, een lokale verantwoordelijke voor vluchtelingen, zei aan de Soedanese staatsmedia dat er nu ongeveer zesduizend vluchtelingen in de regio verblijven. Eerder had het VN-vluchtelingenagentschap al verklaard dat het de Soedanese regering helpt met de opvang van vluchtelingen. Ondertussen berichtte de Ethiopische televisie dinsdag dat het Ethiopische leger beweert dat er vijfhonderd leden gedood zijn van het rebellerende Volksbevrijdingsfront van Tigray (TLPF). Het leger zei ook dat het wapens in beslag heeft genomen, waaronder raketaangedreven granaten.

De Ethiopische premier Abiy Ahmed probeerde eerder deze week om de internationale gemeenschap gerust te stellen over de militaire operaties in de regio, terwijl het leger zei dat het "doelwitten bestookte" met bombardementen. De Verenigde Naties en de internationale gemeenschappen waarschuwden al dat Ethiopië dreigt af te glijden naar een burgeroorlog. Abiy Ahmed kondigde vorige week een avondklok af en stuurde soldaten naar Tigray om er een rebellie van het TPLF neer te slaan. Het TPLF is ook de partij die aan de macht is in de regio.