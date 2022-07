Estse premier neemt ontslag om nieuwe regering te vormen

Kallas zette de Centrumpartij, haar coalitiepartner, begin juni uit de regering omdat die de kant van een extreemrechtse groep in het parlement gekozen had om een hervorming van het basisonderwijs tegen te gaan. Die ging over het verplichten van het Ests in de scholen, terwijl bijna een kwart van de bevolking in Estland van Russische afkomst is, schrijft persagentschap Reuters.