Estse consul in Rusland opgepakt omdat hij geheime informatie zou hebben ontvangen

Bevolking Iran protes­teert tegen talrijke stroomon­der­bre­kin­gen

14:22 Op verschillende plaatsen in Iran wordt geprotesteerd tegen de veelvuldige stroomonderbrekingen die in het land plaatsvinden. Dat melden Iraanse media. Onder meer in de hoofdstad Teheran wordt gemanifesteerd. De betogers eisen het onmiddellijke ontslag van de minister van Energie.