Estlandse kunstenares bouwt vijf meter hoge zandsculptuur van Zelensky

WHO: "Uitbraak van apenpokken­vi­rus is te stoppen"

Volgens Maria Van Kerkhove, hoofd opkomende ziektes en zoönoses van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), is de uitbraak van het apenpokkenvirus te stoppen. De epidemiologe beweert dat de ziekte terug te brengen is naar het gebied waar het virus oorspronkelijk voorkomt, namelijk West- en Centraal-Afrika.

18:40