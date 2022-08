Estland verplaatst omstreden monument van Sovjet-tank

Eerste VN-schip met graan voor Afrika is vertrokken, zegt Oekraïne

Het eerste humanitaire schip dat door de VN gecharterd is om Oekraïens graan te vervoeren, is vandaag vertrokken uit de haven van Pivdennyi, in het zuiden van Oekraïne, met ongeveer 23.000 ton graan aan boord. Dat graan is bedoeld voor Afrika, kondigt het Oekraïense ministerie van Infrastructuur aan.

12:16