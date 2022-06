Estland meldt luchtruimschending door Russische helikopter

LIVE. Russen richten “enorme ravage” aan in Lysyts­jansk, vlakbij Sjevjerodo­netsk - Oekraïne meldt verscheide­ne burger­slacht­of­fers in oosten van het land

Russische troepen zijn het industriegebied in de zwaar belegerde stad Sjevjerodonetsk binnengetrokken. Oekraïense troepen zouden alleen het grondgebied van de chemische Azot-fabriek nog in handen hebben. Ook omliggende plaatsen liggen constant onder vuur, meldt gouverneur Sergej Gaidai van de Oost-Oekraïense regio Loehansk. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt ook dat de onderhandelingen met Rusland om de Russische havens vrij te maken erg moeizaam verlopen. De blokkade van de Russische Zwarte Zeevloot verhindert immers de export van miljoenen ton graan naar Afrika. Volg alle ontwikkelingen rond het conflict in Oekraïne in onze liveblog.

11:59