Errol Musk (76) - vader van Elon Musk - verklapt dat hij ook dochtertje heeft met stiefdochter Jana (35)

Toeschou­wers­re­cord bij EK voetbal voor vrouwen al verbroken

Bij het Europees kampioenschap voetbal voor vrouwen in Engeland is na twee speelronden het toeschouwersrecord al verbroken. Met het duel tussen Frankrijk en België (2-1) is de grens van 240.045 fans gepasseerd. Dat aantal werd bereikt bij het vorige EK, in 2017 in Nederland.

11:54