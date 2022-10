Ernstige schade na nieuwe aanvallen op energie-infrastructuur in centrum van Oekraïne

Robin Ramaekers over bombarde­men­ten: "Symbolisch en cynische actie"

In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn doden en gewonden gevallen bij meerdere explosies in de stad. De bombardementen komen er nadat Oekraïne een brug op de Krim opblies. Robin Ramaekers krijgt berichten uit heel Oekraïne over bombardementen: “Het is symbolisch en zelfs cynisch dat Poetin net de ‘Vriendschapsbrug’ bombardeert die staat voor de vriendschap tussen Oekraïne en Rusland.”

10 oktober