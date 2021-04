“Ernstig” incident bij TUI-vlucht nadat vrouwen door softwarefout gewicht van kind toegewezen krijgen

Een passagiersvliegtuig van reisorganisator TUI is afgelopen zomer op de luchthaven van het Britse Birmingham betrokken geweest bij wat als een “ernstig” incident omschreven wordt. Door een softwareprobleem was de vlucht naar het Spaanse Mallorca 1.200 kilo zwaarder beladen dan de piloot veronderstelde.

Het opmerkelijke incident op Birmingham International Airport, dat zich in juli voordeed maar nu pas naar buiten komt, viel in de categorie ‘ernstig’, concludeert Air Accidents Investigation Branch (AAIB) in een rapport, zo meldt de Britse krant The Guardian vandaag. De AAIB is de Britse onderzoeksraad voor vliegtuigongevallen die dergelijke incidenten onder de loep neemt.

Gewicht van kind

De blunder rondom de Boeing 737 ontstond na een update in het reserveringssysteem. Dit had tot gevolg dat 38 vrouwelijke passagiers die als ‘Miss’ op het formulier stonden een standaardgewicht van een kind (35 kilo) meekregen, in plaats van een volwassen persoon (69 kilo). De piloot begon hierdoor met verkeerde informatie aan zijn vijf uur durende vlucht. De Boeing 737 zou met iets minder stuwkracht zijn opgestegen, maar de veiligheid van de passagiers kwam desondanks geen moment in gevaar, aldus de AAIB.

Door dezelfde fout in de software vertrokken later die dag nog twee vluchten van TUI zwaarder dan berekend vanuit Groot-Brittannië. Het gewicht van de vliegtuigen is daarop telkens handmatig gecontroleerd tot de storing was verholpen. De toezichthouder schrijft de softwareproblemen toe aan een ‘simpele fout’ in het reserveringssysteem.

Reactie TUI

In een verklaring aan The Guardian benadrukt TUI dat ‘de gezondheid en veiligheid van klanten en bemanning topprioriteit is’. “Na dit op zichzelf staande incident hebben we een in ons IT-systeem geconstateerde storing gecorrigeerd. Zoals vermeld in het rapport, kwam de veilige vluchtuitvoering niet in gevaar.” De software is inmiddels verbeterd.