Eritrese hoofdstad weer door raketten uit Ethiopië getroffen

Zeker drie doden bij overstro­min­gen op Sardinië

28 november Noodweer heeft op het Italiaanse eiland Sardinië zeker drie levens geëist. Door straten van de stad Bitti stroomde water en een brug stortte in. Volgens persbureau Ansa stierf een man van negentig jaar in een met modder bedekt huis. Onder de doden was ook iemand in een voertuig, aldus de BBC.