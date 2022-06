Ergste juni-hittegolf sinds 1950 in Spanje: al 25.000 hectare in de as door bosbranden

Spanje beleeft de ergste juni-hittegolf sinds 1950 met temperaturen van plaatselijk meer dan 44 graden. In de steden zochten de mensen naar verkoeling in fonteinen, ijssalons en winkelcentra met airconditioning. Al in de vroege voormiddag zaten de stranden vol. Een grote bosbrand in het noordwesten van Spanje legde al circa 25.000 hectare in de as.

Het vuur op de bergketen Sierra de la Culebra (in de provincie Zamora) strekt zich uit over een gebied van 67 kilometer en is nog steeds niet onder controle. Het treinverkeer op de hogesnelheidslijn van Madrid naar Galicië werd zaterdagavond stilgelegd.

Volledig scherm © AP

Honderden mensen verlieten hun woningen uit angst voor de vuurzee, die door een harde zuidenwind aangewakkerd werd. De as kwam tot 30 kilometer verderop neer. Waar brandweermannen gepasseerd waren, laaiden de vlammen weer op.

Volledig scherm © AFP

In heel Spanje woeden bosbranden als gevolg van het zeer hete en droge weer. In Catalonië zijn er vooral branden uitgebroken in de provincie Lérida, maar de situatie lijkt er onder controle. In de regio Valencia brak een kleine bosbrand uit die volgens de autoriteiten veroorzaakt werd door vonken van treinen langs een spoorweg.

Volledig scherm © AFP

Sinds 1950 is het in juni niet zo warm geweest in Spanje, met temperaturen die oplopen tot boven de 40 graden. In Andalusië zijn temperaturen gemeten van 44 graden. In de hoofdstad Madrid was het zaterdag rond de 39 graden en op Mallorca 37 graden. Op het eiland blijft het tot zeker maandag erg heet. In de rest van Spanje wordt zondag iets minder warm weer verwacht.