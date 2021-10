Erfgenamen Samsung verkopen 1,5 miljard aan aandelen wegens verschuldigde successierechten

Dochters Lee Boo-jin en Lee Seo-hyun zullen ieder een belang van bijna 2 procent in Samsung SDS verkopen. Laatstgenoemde dochter doet ook een belang van 1,7 procent in Samsung Life Insurance van de hand. Daarmee worden ook honderden miljoenen opgehaald.

De voormalig topman van het Zuid-Koreaanse technologieconcern overleed vorig jaar op 78-jarige leeftijd. Lee was bedlegerig sinds hij in 2014 een hartaanval kreeg. Hij had sinds 1987 de leiding over Samsung, dat sinds die tijd uitgroeide tot een van ‘s werelds grootste producenten van smartphones, televisies en geheugenchips. In 2008 legde hij zijn bestuursfunctie bij het concern neer, omdat hij was veroordeeld voor belastingontduiking. Begin 2010 keerde hij echter alweer terug als voorzitter.